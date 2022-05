Skarp kritik mot IVO efter vård av autistisk man

2019 gjorde IVO en granskning av ett vårdboende i Gnosjö kommun efter att anhöriga slagit larm. En autistisk man bodde då på ett LSS-boende som låg ute i skogen. Enligt klagomålen skulle det finnas flera brister på boendet och den autistiske mannen låstes stundtals in.

IVO menade dock i granskningen att det inte fanns några brister och avslutade ärendet.



Efter att SVT:s Uppdrag granskning uppmärksammat ärendet kom ett antal klagomål in till JO. Man gjorde då en egen inspektion av boendet och hittade då en rad brister, bland annat att mannen regelbundet låstes in. Något som inte är tillåtet.

Riktar skarp kritik

JO beslutade även att granska den tillsyn som IVO hade gjort. Och nu konstaterar JO att IVO har brustit i sin tillsyn både i sitt utförande och i dokumentationen.

Enligt JO är det är svårt att förstå hur IVO resonerade när myndigheten, trots de allvarliga uppgifter som fanns i beslutsunderlaget, gjorde bedömningen att brukaren erbjöds insatser med god kvalitet och att han uppnådde goda levnadsvillkor. JO ser mycket allvarligt på bristerna i IVO:s tillsyn och myndigheten får därför kritik.

Mannen flyttades senare till en annan kommun. Han avled förra året.