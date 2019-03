Arkivbild. Foto: TT

Skola i Sävsjö bestulen på över hundra surfplattor

180 ipads och 30 laptops stals från Hägneskolan i Sävsjö under helgen. Tjuvarna ska med hjälp av en stege tagit sig in via taket.

Polisen kallades till platsen under söndagen vid 14-tiden och de tror att brottet måste ha skett någon gång mellan klockan 18 på fredagen och 14:00 idag söndag. – Den mängden datorer borde märkas när man tar därifrån så vi är intresserade om någon gjort iakttagelser, säger Lars-Göran Nilseryd, vakthavande befäl vid polisen. Lars-Göran Nilseryn från polisen meddelar även att skolan kommer att bedriva sin verksamhet som vanligt. – Vi har endast spärrat av vissa delar av skolan för att kunna göra en bättre teknisk undersökning under morgondagen. Dela Dela

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!