Skola utredde inte sexövergrepp – får kritik av DO

Skolan gjorde ingen egen utredning eller gav flickan konkret skydd förrän hon tre månader senare även kränktes på sociala medier.

Enligt anmälan handlar det om händelser under sensommaren och höstterminen 2020. Föräldrarna bad flera gånger om att få se skolans utredning men fick till svar att sekretess gäller.

Dessutom fick de, enligt anmälan, från skolpersonal höra kommentarer kring barnet som blivit utsatt för ett sexuellt övergrepp: ”man vet inte vilka inviter hon har gett”.

Efterhandskonstruktion

De sexuella trakasserier som skolan fick kännedom om i december 2020 utreddes först fyra månader senare när föräldrarna begärde ut elevens elevakt i mars 2021.

– En tydlig efterhandskonstruktion, skriver föräldrarna i sin anmälan.

Flickan kände sådan oro att hon inte varit i skolan under en period och endast två timmar per dag under annan period.

Enligt DO har skolan inte följt kommunens handlingsplan kring sexuella trakasserier utan har gjort efterhandskonstruktioner i elevens elevakt.

Kommunen hävdar att polisen sagt att en egen utredning skulle kunna störa polisutredningen.