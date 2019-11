Smuggling av hundar ökar – kritik mot Jordbruksverkets isoleringsbeslut

I klippet ovan hör du Lotta Hofverberg, som är chef för smittskyddsenheten på Jordbruksverket, kommentera situationen.

Ärenden med hundar som smugglas till Sverige hamnar oftast hos Jordbruksverket. Myndigheten kan fatta beslut om avlivning eller att hundarna ska isoleras i sitt hem. Men kritiker menar att det finns brister i hur det kontrolleras att isoleringsbesluten efterlevs.

– Vissa är noga med att isolera dem, andra är det inte. Det innebär att de kan säljas vidare. Vi på Länsstyrelsen har ingen som helst möjlighet att ingripa. Jordbruksverket har inte heller någon kontroll över det här, säger Madeleine Beckaman länsveterinär i Halland.

Fler hundar smugglas till Sverige

Under åren 2007-2018 fattade Jordbruksverket 4 259 beslut kring hundar som smugglats in i landet. I 594 fall beslutade myndigheten att 594 hundar skulle avlivas. Siffror från Tullverket visar att smugglingen av hundar ökar. Under 2018 gjorde tullen 145 ingripanden som ofattade 190 hundar.

Valparna som smugglas till Sverige kommer i majoriteten av fallen från östeuropeiska länder som Vitryssland, Polen, Ungern och Rumänien. Den stora risken med smuggelhundar är att de kan föra med sig smittsamma sjukdomar som rabies, hakmask, leptospiros och salmonella.