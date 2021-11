Oväder på väg in över Jönköping – kan ge flera decimeter snö

– Det första kommer in nu under natten. Sen kommer ytterligare ett mitt på dagen under onsdagen. Då kan det komma några decimeter snö och det blir också blåsigt.

För tisdagen har SMHI gått ut med en gul varning som gäller fram till och med tisdag eftermiddag. Onsdagens oväder har just nu orange varning vilket är ett steg värre.

– Det andra snöovädret kommer att ligga kvar och dra bort först under natten mot torsdagen. Det kan bli ganska blåsigt också med ostliga vindar, säger meteorologen Per-Erik Åberg.

Höglandet påverkas mest

Höglandet kommer att påverkas mest men varningen gäller för hela Jönköpings län.

– Det är bra att ha skyffeln redo. Om man inte har vinterdäck på bilen alla redan så är det hög tid nu, säger han.