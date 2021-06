Sörenstam tillbaka på Isabergs golfklubb

Just nu spelas Annika invitational Europe på Isabergs golfklubb. Det är svenska golfstjärnan Annika Sörenstams egen tävling för golftjejer under 18 år, som arrangeras för nionde gången. Planen var att de 75 bästa golftjejerna under 18 år i Europa skulle tävla mot varandra, men coronapandemin har fått ändra på de planerna. Istället är det nu de 75 bästa golftjejerna i Sverige som tävlar mot varandra.

Lokala spelare i tävlingen

Två av tjejerna som är med i tävlingen är från länet. Det är Emma Henningsson från Gränna golfklubb och Ida Lundh från Isabergs golfklubb.

Den förstnämnda tyckte det var jobbigt med vinden och slutade på 84 slag under första rundan.

– Jag slår ganska högt och då tar vinden tag i bollen. Det blev en del sneda slag ut i skogen, säger Emma Henningsson.

Hon går på golfgymnasiet i Helsingborg och tränar cirka 20 timmar i veckan och drömmer om att bli golfproffs.

I samband med tävlingen arrangeras även ett golfläger, Annika cup, där tolv av de mest lovande svenska spelarna mellan 13-15 år deltar.

I klippet ovan berättar golfarna Annika Sörenstam och Emma Henningsson om tävlingen på Isaberg.