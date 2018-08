Stal narkotikaklassade preparat och hotade personal med kniv

Det var vid 18-tiden som larmet kom. En man hade varit inne på apoteket och stulit receptbelagda läkemedel samtidigt som han hotat personalen med kniv.

Flera vittnen såg mannen lämna apoteket till fots i riktning mor Resecentrum. Polisen begärde därför tågstopp för att mannen inte skulle kunna fly.

Knivskar jämnårig

Cirka 15 minuter efter överfallet grips mannen på resecentrum. Han berättar då för polisen att han har skadat en person med kniven. Polis och ambulans kallas till den uppgivna adressen och hittar då en man, också han i 55-årsåldern, som uppger att han blivit knivhotad. Enligt polisen hade han även ytliga sårskador på överkroppen.

Efter händelserna under kvällen hålls flera förhör och bevis i olika former säkras. Den misstänkte gärningsmannen anhålls av åklagare under rubriceringen grovt rån. Han misstänks på sannolika skäl.