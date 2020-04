Stölder från flera gårdar i Vetlandatrakten under natten

Polisen har under tisdagsförmiddagen hittills fått in fem anmälningar om stölder som skett på gårdar i området kring Pauliström utanför Vetlanda under natten.

Det som saknas är främst diesel, motorsågar och röjsågar men även en åkgräsklippare och en eldriven leksaksbil. – Vi har ännu inget samlat värde på det som stulits för alla anmälare vet inte än. Men det saknas i alla fall 1000 liter diesel från en av gårdarna som troligen slangats ur en behållare, säger Åsa Willsund, polisens presstalesperson. Ska säkra spår Polisen misstänker att det kan vara samma gärningspersoner som genomfört stölderna från samtliga gårdar, men det finns i nuläget ingen misstänkt. – Det rör sig ju stora föremål som har transporterats som tar plats. Så det borde ha krävts ett stort fordon. Någon kanske har sett eller hört något. Brottsplatsundersökningar kommer att genomföras under dagen och polisen efterlyser tips om stölderna från allmänheten. – Vi hoppas även på att säkra spår kanske i form av märken i vägen på platserna, säger Åsa Willsund. Dela Dela

