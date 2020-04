Stölder ur flera lastbilar i länet

Under morgonen fick polisen in en anmälan från en långtradarchaufför som blivit bestulen när denne stått parkerad på Ljungvägen i Gislaved. Upp mot 40 däck kan ha stulits. Senare under morgonen fick polisen in en annan anmälan om en kapellskärning i Gislaved.

– Men där hade chauffören vaknat och skrämt iväg gärningspersonerna, säger Erik Terneborn.

Under natten har det också slangats 200 liter diesel från en lastbil som stod parkerad vid riksväg 26 i Bottnaryd. Föraren upptäckte stölden först när han vaknade. I Bottnaryd ska det ha stulits bilbatterier från en annan lastbil. Oklart i nuläget hur många och värdet på det stulna.

Stöld av hudvårdsprodukter

Vid 9-tiden i morse fick polisen in en anmälan om ytterligare en lastbilsstöld. Personal från en terminal i Värnamo ringde och berättade att en lastbilschaufför kommit in till dem och berättat delar av dennes last stulits under natten. Vid den stölden är det hudvårdsprodukter som stulits.

Det är i nuläget oklart var stölden ska ha inträffat.

– Det är väl inte osannolikt att det kan finnas ett samband mellan åtminstone några av stölderna, säger Erik Terneborn.

I nuläget finns inga misstänkta för stölderna.