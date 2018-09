Stopp efter trafikolycka på riksväg 31

Olyckan inträffade vid halv fyratiden på tisdagen. Enligt larmet till SOS ska en lastbil och en personbil ha kolliderat och en person ska ha klämts fast. Enligt räddningstjänsten är tre personer drabbade, varav en allvarligt. Två personer är förda till sjukhus med ambulans.

En räddningsstyra är på plats och under räddningsarbetet är riksväg 31 helt avstängd från Ekenässjön till Björkeryd i båda riktningarna.

– Vi har ingen prognos på hur länge det kommer att vara avstängt, säger Robert Roslund, insatsledare på räddningstjänsten på Höglandet till SVT vid 16:30.

Enligt Trafikverket kommer vägen att öppna först sent ikväll.

Alternativa omledningsvägar:

Södergående trafik från Nässjö via väg 128 till Sävsjö och väg 127 mot Vetlanda. Södergående trafik från Eksjö via rv 40 och väg 128 Sävsjö mot Vetlanda. Norrgående trafik via väg 127 mot Sävsjö, väg 128 till väg 31.