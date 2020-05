Stor publikfest ställs in

Arrangemang som ställs in till följd av coronapandemin duggar tätt just nu. Under torsdagen kom beskedet att även Ironman 70.3, som skulle ha anordnats för femte året i rad, nu ställs in.

Den prestigefyllda tävlingen brukar locka mer än tvåtusen deltagare från flera olika länder.

Evenemanget kommer nu istället att genomföras den 11 juli 2021 och deltagare som är anmälda till årets tävling blir automatiskt anmälda dit.

– Vi ser fram emot att ge de tävlande en exceptionell tävlingsupplevelse i framtiden, skriver arrangören i ett pressmeddelande.