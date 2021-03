Stort deltagartapp för många idrotter under pandemin

SVT har tagit fram statistik av det så kallade aktivitetsstödet som betalas ut av Riksidrottsförbundet. Där rapporterar föreningarna in hur många deltagare de har vid varje träningstillfälle och får sedan det ekonomiska stödet utifrån detta.

Statistiken visar att antalet deltagartillfällen inom barn- och ungdomsidrotten minskat med 10,9 procent i länet under 2020 jämfört med 2019. Men vissa idrotter har tappat mycket mer än så under pandemin, särskilt idrotter som har inomhusaktiviteter och där det är mycket närkontakt. Där har träningar inte kunnat bedrivas alls eller kraftigt begränsats under vissa perioder. Delvis också på grund av att idrottsanläggningar hållit stängt periodvis.

Tufft för inomhussporter

I Jönköpings län har kampsporten tappat nästan 52 procent när det gäller träningstillfällen. Men klubbens ordförande Linnéa Wiberg ser ändå ljust på framtiden.

– Det har varit tufft, men jag hoppas att vi kan ta igen det ekonomiska tapp vi haft när vi börjar se effekterna av vaccineringen.

Även gymnastiken i länet har haft det tufft med ett tapp på strax över 30 procent. Handbollen och innebandyn i länet har båda tappat runt 20 procent under 2020.

Idrotter som klarat pandemin bättre

Den största idrotten fotboll har klarat sig betydligt bättre. Där har drygt 733 000 träningstillfällen gjorts under 2020 i länet, en minskning med 5,7 procent jämfört med året innan. Huvudorsaken till det tros vara att det är en utomhusidrott som ändå har kunnat bedriva träning i stor omfattning under pandemin.

Men det finns också idrotter som har ökat sitt deltagarantal under pandemin. Det är ridsporten i länet som under förra året ökade antalet deltagartillfällen med nästan fem procent. Även tennisen i länet har haft en positiv utveckling. Där ökade antalet deltagartillfällen hos länets tennisklubbar med sju procent under förra året.

I klippet ovan berättar Linnéa Wiberg, ordförande i Jönköpings judoklubb, om hur pandemin påverkat dem.