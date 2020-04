Svårt ekonomiskt läge för Vandalorum

Precis som flera andra museum i landet har konst- och designmuseet Vandalorum i Värnamo valt att hålla öppet trots coronapandemin, men antalet besökare har minskat radikalt den senaste tiden.

– Vi såg en rejäl förändring av antal besökare redan i mitten av mars när läget blev akut i Sverige, säger Elna Svenle museichef.

Vad har ni förändrat på museet?

– Vi har gjort en lång rad förändringar. Bland annat har vi begränsat antal samtidiga besökare i våra utställningar, satt upp tydliga skyltar som visar att man ska hålla avstånd och i vår restaurang får besökarna sitta med större mellanrum.

Skjuts på framtiden

Vandalorum har just öppnat två stora utställningar om Systrarna Jobs och Éric van Hove, men på grund av läget så har alla de grupper som hade bokat in besök nu under våren fått ställa in eller skjuta fram sina resor.

– Vi har gått från att vara nästan fullbokade till att inte ha några gruppbokningar alls. Nu har vi fått korttidspermittera personal för att försöka lösa den ekonomiska situationen så gott det går, säger Elna Svenle.

I klippet ovanför hör du Elna Svenle berätta mer om situationen och hur tankarna kring framtiden för Vandalorum ser ut.