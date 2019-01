Tågstopp och träd över vägar i Jönköpings län

Orsaken till onsdagsmorgonens tågstopp mellan Falköping och Habo är att det fallit ned träd över spåret. Hindret ska nu ha röjts bort och tågtrafiken ska kunna komma igång igen.

Vid sjutiden på onsdagsmorgonen kom rapporter om en trafikolycka på väg 707 vid Bor. En bil ska ha kört in i ett träd och in i en buss. Uppgifterna är ännu så länge knapphändiga.

Träd har fallit över vägar på en mängd platser, bland annat har träd hindrat trafiken på väg 26 vid Slättäng mellan Mullsjö och Falköping. Under hela natten har rapporter strömmat in till SOS Alarm om nedfallna träd. Nu på morgonen rapporteras om många träd över väg 837 vid Älgbäckryd söder om Tenhult. Men även från t ex Norrahammar, Mariannelund, Skillingaryd och i Gislaved kommer rapporter om nedfallna träd.

Ca 270 kunder till elbolaget Eon saknade igår kväll störm. Det gällde kunder i Skärstad utanför Jönköping och i Eksjö och Gislaved. I Gränna och på Visingsö saknade mer än 260 kunder hos Jönköpngs energi ström igår kväll.

Träd föll på lastbil

Strax efter elva på nyårsdagskvällen fick räddningstjänsten larm om en lastbil som fått ett träd på sig på riksväg 26/47 i Flaskebobacken några kilometer väster om Bankeryd. Styrkor från Bankeryd och Jönköping samt polis larmades till platsen.

Chauffören hade stannat för ett träd över vägen och då fått ytterligare ett träd på lastbilen. Under tiden som trädet sågades bort från lastbilen var det begränsad framkomlighet förbi olycksplatsen. Ingen person skadades vid händelsen.

