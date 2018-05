Partiledarna Ulf Kristersson (M) och Annie Lööf (C) besöker mässan Affärsracet under torsdagen. Foto: TT

Dags för toppolitiker att mötas i Anderstorp

Under torsdagen befinner sig Anderstorp och Gnosjöregionen mitt i den politiska hetluften. Under mässan Affärsracet är det dags för debatt mellan flera toppolitiker, däribland partiledarna Annie Lööf (C) och Ulf Kristersson (M).