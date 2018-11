Trafikolycka – långa köer på morgonen

– Det är redan långa köer sen blir det mer när folk kommer från Bankeryd, säger Gustav Hultegård inrebefäl på räddningstjänsten i Jönköping.

Det var vid klockan sex under torsdagsmorgonen SOS fick in ett larm om en singelolycka. När räddningstjänsten kom fram till platsen var det en personbil som hade kört in i vägräcket.

– Det låg material från bilen i båda körfälten, nu väntar vi på att trafikverket ska komma och laga vägräcket, så efter det kommer trafiken rulla på, säger Gustav Hultegård inrebefäl på räddningstjänsten i Jönköping.