Tre män anhålla efter inbrott

Det var senare under fredagskvällen som tre män försökte bryta sig in i en bostad i Tranås. Den boende var själv hemma och larmade polisen. I väntan på polis låste personen in sig på toaletten.

När polisen kom fram ett par minuter senare hade gärningsmännen försvunnit. Efter att polisen sökt i området lyckades de gripa de tre männen som är misstänka för grov stöld genom inbrott. Männen, som är i 25-årsåldern och hemmahörande i kommunen, anhölls under lördagsmorgonen efter beslut från åklagare.

Sparkade sönder skyltfönster

Någon sparkade under natten sönder flera skyltfönster och källarfönster i Jönköping.

Har något tillhygge använts?

– Nej, det verkar inte så, säger polisen presstalesperson Erik Terneborn.

Enligt polisen är det fyra olika personer som är drabbade men ingen person har kunnat gripas för brottet. En anmälan om skadegörelse har upprättats.