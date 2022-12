Halkan ställer till det i morgontrafiken – inställda skolbussar och bilar i diket

På grund av halkan körde tre bilar av väg 31 i höjd med Rödja i riktning mot Jönköping. Under morgon ställer Aneby kommun in skolskjutstrafiken under tisdagsmorgon. Även skollbussarna i Malmbäck, Tenhult och Ödestugu är inställda, rapporterar P4 Jönköping.