Två män döms för att ha våldtagit kvinna på hennes studentdag

Kvinnan hade fått kontakt med en av killarna via snapchat. Han bjöd in henne till en lägenhet där de festade tillsammans med en kamrat till mannen. Kvinnan hade under den inledande konversationen på snapchat varit tydlig med att hon inte ville ha sex med männen.



Dock ville männen, enligt domen, annorlunda. Tingsrätten menar att bevisningen, i form av dna-spår och vittnesmål från kvinnan slår fast att de haft sex med henne mot hennes vilja. Männen döms därför, mot sitt nekande, till fängelse i fyra år vardera och ska betala ett sammanlagt skadestånd till kvinnan på 150 000 kronor.

Högre straff än vad åklagaren yrkat

Åklagaren hade yrkat på att männen skulle dömas till två och ett halvt års fängelse men tingsrätten anser att straffvärdet bör vara betydligt högre eftersom det är två gärningsmän som förgripit sig sexuellt på ett offer.



Åklagaren hade yrkat på att männen skulle utvisas efter avtjänat straff, det avvisades dock av tingsrätten.