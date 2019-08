Vänergaleasen Mina är enligt den ideella förening som har hand om henne ett av de äldsta brukbara segelfartygen i sin klass i landet. Sedan 1994 är Lidköping hemmahamn och nu under sommaren har hon via Göta kanal tagit sig in i Vättern.

– Med absolut minsta marginal gick Mina igenom slussen i Forsvik, berättar skepparen Håkan Fredholm.

I klippet får du följa med på en rundtur i det gamla lastfartyget, som numera tar flertalet passagerare med på turerna istället för gods.