Utbildningsmöjligheter ska få unga att stanna i Gislaved

• I vissa delar av Sverige finns en tydlig bild av att fler människor söker sig från städerna ut till kranskkommuner och landsbygd. Men så är det inte i Jönköpings län.

• Gislaved är en av de kommuner som under de senaste 20 åren har haft fler som flyttar ut än som flyttar in. Bara under 2015 var det fler som flyttade till kommunen än som lämnade.

• Jönköping är den enda kommunen i länet som haft konstant plus när det gäller inflyttning under 2000-talet. Alla andra kommuner i länet förutom i Habo har det flyttat fler från än till kommunen under de flesta av åren sedan millennieskiftet.

• Kommunerna Gnosjö, Nässjö och Sävsjö har haft större utflyttning än inflyttning under alla år 2000-2020.

SVTs datajournalister har tittat på nettoinflyttningen per capita, det vill säga antalet inflyttade minus antalet utflyttade delat med antalet invånare, har sett ut länsvis från år 2000 till år 2020. Vi har bara tittat på hur människor som är folkbokförda i Sverige flyttar. Vi bortser alltså från alla flyttar från och till utlandet.