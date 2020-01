Utredning om växlingsrånet läggs ner

Förundersökningsledaren har stängt utredningen om rånet mot Euroex exchange, enligt polisens presstalesperson Erik Terneborn.

– Utredningen stängdes igår, säger han.

Polisen har inga spår att gå vidare på. Om några nya spår skulle dyka upp så kan utredningen snabbt öppnas igen.

Hittade flyktbil

Strax efter rånet den 17 juli hittade polisen den första flyktbilen, en mörk Volvo V70, som sedan tidigare var eftersökt. En bil som hittades på Brunnsgatan efter tips från en privatperson.

– Det var ganska välplanerat, så man kan spekulera i att det kanske inte var första gången, sa Thomas Agnevik, polisens presstalesperson i Jönköping till TT i juli.

Personalen var i chock

Efter rånet var personalen i chock enligt Euroex exchange. SVT intervjuade under förra sommaren medarbetaren Rana på Euroex exchange huvudkontor som under ett telefonsamtal med en medarbetare på samma företag i Jönköping hörde när rånarna kom in i lokalen.

– Jag förstår ingenting och hör hur folk skriker, sa Rana till SVT.

I klippet nedan kan du höra Rana på Euroex exchange berätta om det hon hörde av rånet.