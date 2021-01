Sjukvårdens uppmaning: ”Vänta inte för länge”

- Det är allvarligt. Vi har just nu 17 intensivvårdsplatser i länet och kommer det då fem nya patienter under en veckas tid som behöver läggas in på IVA, märks det påtagligt, säger Maria Palmérus, verksamhetschef på infektionskliniken på länssjukhuset Ryhov.

Förra veckan skickades en handfull covidpatienter i länet direkt vidare från akutmottagningen till intensivvårdsavdelningen. Förutom att patienterna riskerar att blir sjukare så ökar också trycket på den redan ansträngda vården.

Förhindra svårt sjuka

– I början av pandemin kom många försent till sjukvården men så vände det. Nu de senaste veckorna har vi sett det igen. Jag tycker det är onödigt för om man kommer tidigare så kan vi förhindra att man blir så svårt sjuk. säger Maria Palmérus.

Men ni har ju också uppmanat folk att inte söka vård i onödan?

– Jo jag förstår att det kan vara motsägelsefullt, men även om vi har ett högt tryck så klarar vi att ta hand om de som verkligen behöver vård, säger Maria Palmérus.

Viktigt testa sig

Hon påtalar också vikten av att gå och testa sig vid symtom.

– Det är viktigt för att veta vad man kan förvänta sig framöver och för att minska risken att sprida smittan vidare.