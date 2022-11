Varma vädret stoppar bandypremiären – ingen is på Råslätts IP

Premiär för Jönköping Bandys herrlag i division 1 blir det dock nästa helg. Laget möter då Tjust på bortais.

– De har heller ingen is hos sig, men de har bokat Stinsen Arena i Nässjö, så matchen spelas där, säger Kent Lorshag.

Orättvisa förhållanden

För bandyspelarna i Jönköpings Bandy innebär det milda vädret och bristen på is sämre träningsmöjligheter. Laget har kunnat träna på stor is en gång i veckan under hösten då man fått en tid i hallen i Nässjö. De sportsliga förutsättningarna är olika och orättvisa för division 1-lagen i bandy.

– De som har en hall ha ju kunnat träna flera gånger i veckan, säger Kent Lorshag, verksamhetsledare för Jönköpings Bandy.

I Jönköpings län finns två bandyhallar, en i Nässjö och en i Vetlanda. Att få tid i dessa hallar kan vara svårt.

– Vi har också fått lite strötider i Husqvarna Garden, men det är tider mellan nio och tio på kvällen.

Flytta fram skridskoskolan

Bristen på is påverkar inte enbart a-laget. Ungdomslagen kör barmarksträning och skridskoskolan, som skulle ha startat på söndag, har fått flyttas fram.

– Vi brukar ha runt hundra barn på skridskoskolan och bandyskolan, så det är viktig verksamhet för oss. Går det inte göra is riskerar vi ju att tappa dessa barn i vår verksamhet, säger Kent Lorshag.

I klippet berättar han om när han tror att de kan ha isträning på Råslätts IP och vad som står högst upp på klubbens önskelista.