”Vi kan tvingas beordra in vårdpersonal under jul och nyår”

Patrick Nzamba, HR-direktör Region Jönköpings län, beklagar det stora behovet av personal under jul och nyår. Foto: Gustaf Söderström/SVT

På grund av det ökade trycket på sjukvården så kommer vårdpersonal i länet att få gå in och jobba under jul och nyår när de egentligen skulle varit lediga. Många har anmält sig frivilligt men det kan också krävas att personal beordras in.