Vill hjälpa bönderna – Vaggeryd satsar på svenskt kött

Den styrande majoriteten i Vaggeryds kommun, bestående av M, KD, C, Fp och Mp, har lagt ett förslag om att satsa extra pengar på att servera mer svenskt kött i kommunens skolor och äldreboenden.

– Vi måste alla försöka hjälpas åt här, säger Gert Jonsson (M) kommunstyrelsens ordförande. Vi ställde oss frågan hur vi kan påverka och kom fram till att det vi snabbt kan göra är att servera mer kött och uteslutande svenskt kött.

– Lantbrukarna måste kunna slakta av sina djur som man nu inte ha foder till på grund av torkan.

Förslaget är en satsning på en miljon kronor i år och 750 000 kronor nästa år. Enligt Jonsson skulle en omställning kunna göras omedelbart.

”Ett måste för att rädda svenskt lantbruk”

– All planering och inköp inför hösten görs ju nu så det är nu beslutet måste fattas. Inom ramen för de avtal vi har så har vi faktiskt möjlighet att enbart köpa in svenskt kött. Vi köper redan idag in en hel del svenskt, närproducerat kött, men utländskt kött förekommer. Nu vill vi servera mer kött och det ska vara svenskt.

Att kommunenen nu vill satsa på fler kötträtter i sina menyer skulle kunna ses som kontroversiellt ur miljösynpunkt.

– Det handlar faktiskt om att försöka rädda svenskt lantbruk, säger Jonsson. Det här är en viktig fråga om livsmedelsproduktionen nu och i framtiden. Vi hoppas att fler kommuner vill ställa upp och hjälpas åt och hjälpa våra lantbrukare.

Förslaget ska nu behandlas av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.