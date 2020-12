Yxman döms till fyra och ett halvt års fängelse

Totalt handlar det om 39 olika brott som mannen nu döms för och som har skett under i princip hela år 2020. Flera olika brottsoffer finns, bland annat den kvinna som hotades i sin bostad av den yxbeväpnade mannen.

Händelsen inträffade i höstas och 26-åringen fick med sig flera bilnycklar från kvinnans bostad, men lyckades inte stjäla någon bil.

Mannen kom inte långt, utan greps under dramatiska former. Han vägrade släppa yxan och poliserna fick ta fram sina pistoler. Men till slut släpptes yxan till marken utan att något skott avlossats.

Hotade barnfamilj med pistol

Tidigare under året har mannen även hotat en barnfamilj med en pistol genom ett fönster till deras bostad i Mantorp. Men då han inte släpptes in gick han vidare till ett annat hus där han under pistolhot tvingade till sig bilnycklar.

26-åringen döms förutom till fängelse även att betala totalt 144 852 kronor i skadestånd till brottsoffren.