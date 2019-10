Mardrömsväxten sprider sig över landet: ”Som i Alien-filmerna”

Växten som kan bli en mardröm för husägare sprider sig över hela Sverige men trivs extra bra i södra och sydvästra delen av landet.

– Parksliden har ett extremt stark rotsystem. Den kan ta sig in i trasiga avlopps- och dräneringsrör, den kan gå in i sköra grunder på huset och in genom väggar och asfalt via sprickor, säger växtekologen och forskaren Jörgen Wissman på Centrum för Biologisk mångfald som följt denna och andra invasiva främmande arter på nära håll under lång tid.

Kan bli en djungel

Parksliden kan i värsta fall växa tre meter på ett år och kväver då andra växter i sin närhet. I England kan du som husägare riskera att ingen vill köpa ditt hus om växten dykt upp i dess närhet. Kyrkogårdar, där växten inte kan grävas upp, har fått lämnas till sitt öde och blivit djungler i Storbritannien, berättar Jörgen Wissman.

”Som i Alien-filmerna”

– Det är nästan helt omöjligt att bli av med växten om den trivs. När du rycker den eller sågar ner den reagerar den som i Alien-filmerna. Då sprider sig rötterna från plantorna upp till sju meter under marken. Du kan då riskera att få den överallt, säger Jörgen Wissman.

Om du väljer att gräva upp växten behöver du gräva flera meter runt plantan och ner i marken. I grupper om växten på sociala medier delar många privatpersoner bilder där hela trädgården grävts sönder.

Räcker med lite jord

Men jorden är full av små rötter och det räcker att lite tappas på fel ställe så sprider sig växten dit. Jorden måste därför läggas i hårt knutna plastsäckar och till exempel läggas för bränning på tippen, aldrig bland andra växtdelar.

– Släp med öppna galler är ett stort problem. Med dem riskerar man att sprida växterna mer än att bekämpa dem, säger Jörgen Wissman.

Det gäller även att fråga sin återvinningsstation om de tar emot parkslide.

I klippet nedan får du tips på hur du skyddar mot Parkslide