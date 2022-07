55 björnar får fällas under höstens licensjakt i Norrbotten

Under våren fälldes 56 björnar under skyddsjakten. Nu har länsstyrelsen beslutat att 55 björnar får fällas under hösten, vilket betyder att sammanlagt 111 björnar får skjutas, cirka 17 procent av stammen.

Detta är en ökning på kvoten från i fjol med 26 björnar.

– Tack vare allmänhetens hjälp med inventeringen i fjol och den beskattningsmodell som björnforskningen tagit fram har vi i år väldigt goda underlag för ett ökat licensjaktbeslut, säger Anna Danell Savola, Länsstyrelsen i ett pressmeddelande.

Enligt länsstyrelsen är målet med jakten att minska stammen till länets förvaltningsnivå på 500 individer och därigenom minska skadorna för rennäringen till en acceptabel nivå.

– Det stora antalet skyddsjakter under våren visar på ett fortsatt problem, säger Anna Danell Savola.

Björnjakten startar 21 augusti och pågår som längst till 30 september ovan odlingsgränsen och 15 oktober nedan odlingsgränsen.