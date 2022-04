70 år i Röda korsets tjänst – 92-åriga Aina i Piteå hjälper krigsdrabbade Ukraina

I klippet träffar du 92-åriga Aina Dahlkvist som jobbar på Röda korset i Piteå – ett sexsiffrigt belopp har samlats in men Aina vill se mer. Foto: Jimmy Bäckström/SVT

Röda korsets Second hand-butik i Piteå har jobbat hårt för att samla in pengar till det krigsdrabbade Ukraina. Hittills har man fått in 125 000 kronor men 92-åriga Aina Dahlbäck ger sig inte än.

– Vi jätteglada att det kommer in pengar och det behövs ännu mer, säger hon till SVT.