Giftig algblomning vid kusten

Misstänkt algblomning har rapporterats in från fyra platser vid Norrbottenskusten.

Det var under dagen idag som rapporter kom in om misstänkt algblomning vid Granskatan och vid ön Furuhomen söder om Rörbäcks camping. Prover har skickats in på analys.

Troligen giftiga cyanobakterier

Under helgen upptäcktes vad som misstänks vara algblomning vid Börtnäsheden och Antnäs-Börtskär söder om Luleå, vilket var sommarens första rapport om algblomning i Norrbotten.

I det sistnämnda fallet har Informationscentralen för Bottniska viken gjort bedömningen att det troligen handlar om cyanobakterier.

Rekommendationen är att man undviker kontakt med algerna/cyanobakterierna. man bör heller inte bada i vattnet eller låta hundar dricka av det.