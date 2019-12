Älvsbyns högstadieskolor bäst i länet – sett till niornas kunskaper

Emil Edenfeldt välkomnar eleverna i klass 8 D på Älvåkraskolan i Älvsbyn till lektionen i fysik. Under den här lektionen har han också hjälp av två kollegor. Och just att flera lärare samarbetar under en lektion kan vara ett skäl till att kommunens skolor visar goda resultat.

– Vi har ett antal resurspersoner som följer vissa klasser och även en hel del lektioner där vi är två lärare, berättar högstadieläraren Emil Edenfeldt.

Lugn

Effekten är mer lugn och ro.

– Vi är fler som kan hjälpa till i klasserna och kan tillvara på varandras styrkor, säger Emil Edenfeldt.

Bäst

Lite tillspetsat kan man säga att Älvsbyn skolor är bäst i Norrbotten. Åtminstone när man ser på resultaten i klass nio. Här har man procentuellt sett flest elever som klarar godkänt i alla ämnen. Skolchefen Jan-Erik Backman talar om vikten av kontinuitet i skolan, vilket bland annat betyder att man inte hoppar på olika slags pedagogiska trender som dyker upp.

– Kontinuitet är viktigt och att vi förhåller oss till dom beslut som tagits när det gäller att granska vår egen kvalité, menar skolchefen Jan-Erik Backman.

Drömmar

Efter Emil Edenfeldts och hans kollegors lektion i fysik träffar vi Anna Backman som går i klass 8 på Älvåkraskolan.

– Skolan är bra. Vi har bra lärare och bra undervisning. Skolmiljön är väl så där men ändå bra.

Vad drömmer du om i framtiden?

– Kanske att bli som min storasyster som kör lastbil.

Inte plugga vidare?

– Nej.