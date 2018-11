Anklagas för brott – slutar på Region Norrbotten

Det var i augusti som Region Norrbotten fick ett anonymt tips där en chef och en anställd anklagades för ekonomiska oegentligheter.

Samma dag startades en intern utredning och kort därpå stängdes de två personerna av från sina tjänster.

Polisanmält händelsen

– Jag kan inte gå in mer på vad det är som har hänt, jag vill inte störa polisens utredning, säger Teija Joona, chef för Division Service inom Region Norrbotten.

Arbetsgivaren har redan från tidigt skede haft en dialog med polisen, och fått rådet att samla in mer information innan polisanmälan lämnades in. Under förra veckan lämnades anmälan in.

”Hade inte kunnat ha kvar dem”

Under fredagen gick Region Norrbotten ut med ett pressmeddelande och meddelade att personerna nu lämnat sina tjänster.

Sade de upp sig själva eller blev de uppsagda?

– Vi varslade om uppsägning och då sade de upp sig själva. Men vi hade inte kunnat ha kvar dem hos oss, berättar Teija Jonna.

Ser allvarligt på händelsen

Vad tänker du kring det de har gjort?

– Det är väldigt allvarligt Men det är också väldigt svårt att upptäcka, så det är viktigt att vi drar lärdom av den här händelsen.