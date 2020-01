Arjeplog säger nej till norsk-kinesisk gruva på Nasafjäll

– Utifrån de beslutsunderlag som bolaget har tagit fram och visat och de miljökonsekvensbeskrivningar som man har gjort så kan inte vi se att man har löst problematiken kring rennäringen. Därför tillstryker vi inte en gruvetablering med dessa underlag. Men vi har försökt vara balanserade så kom med bättre underlag kan vi titta på det igen, säger Britta Flinkfeldt, kommunstyrelsens ordförande i Arjeplog (S).

Elkem vill öppna gruva 2020

Nasafjäll ligger i Rana kommun i Norge och gränsar till Arjeplogs kommun. Konflikten kring fjället började för många år sedan då det norsk-kinesiska bolaget, Elkem Salten, skickade in en ansökan om att utvinna kvarts. Både svenska och norska renskötare berörs av planerna då de har sina betesmarker på och kring fjället.

Elkem hoppas på att kunna öppna gruvan under 2020 men än så länge är ingenting klart och frågan är just nu ute på remiss. Det norska Närings-och fiskeridepartementet har gett Arjeplogs kommun möjlighet att få yttra sig i fråga och i början av januari kom kommunens yttrande in till den norska myndigheten.

Arjeplog har yttrat sig i gruvfrågan

I sitt yttrande skriver Arjeplog kommun bland annat att man: ”anser inte att konsekvensanalysen tillräckligt grundligt utrett hur störningar och förluster kan förebyggas och minimeras eller hur lämpliga kompensations-och skadelindrande åtgärder för rennäringen kan utformas.”

Kommunen avslutar yttrandet med att säga nej till gruvplanerna utifrån dagens beslutsunderlag: ”Mot ovanstående bakgrund och utifrån befintligt beslutsunderlag presenterat i form av konsekvensanalys för rennäring och tidigare miljökonsekvensanalys kan Arjeplogs kommun inte i nuläget tillstyrka att utvinngen av kvartsförekomst i Nasafjäll kan beviljas.”

I klippet ovan kan du höra mer om hur Arjeplog kommun tänker kring bolagets underlag till den planerade kvartsgruvan på Nasafjäll i Norge.