Återvinningsmarknaden i Luleå måste slänga drivor av gåvor

Under julen passade många Luleåbor på att röja och rensa i sina hem. En del av de prylarna lämnades in till tre insamlingsboder på återvinningsmarknaden på Kronan. Men många struntade i att ställa prylarna under tak och då personalen var jullediga förstördes gåvorna.

– När man inte fyller på boderna ordentligt lämnas prylarna utanför och då förstörs dem, säger arbetsledaren Anna Lamppa.

I klippet ovan kan du höra vad – och hur mycket – som personalen på återvinningsmarknaden i Luleå nu måste slänga.

– Om du skänker till oss så tänk på att stapla så långt in i våra boder och tält. Ställ inte direkt innanför.