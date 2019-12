Foto: SVT

BBKs ordförande om experthjälpen

USM-matchen mellan Bodens BBK och Skåre fick ett snabbt avslut då en bil körde in i idrottshallen. Under måndagskvällen har man satt in POSOM-gruppen i Bodens kommun för att ungdomarna ska få experthjälp och prata av sig mer efter händelsen.

Det var under lördagen, strax efter klockan 18:00 som en bil körde in i Vikingahallen i Sigtuna. Trots att ungdomarna hade ett internt möte redan lördagkväll med både ledare och föräldrar på plats tas nu ytterligare säkerhetsåtgärder in. – Tidigare fick de prata och skriva av sig, nu ska vi följa upp det hela för att se hur läget egentligen är, säger ordförande Nils Johansson. Hur mår ungdomarna nu? – Det är svårt för mig att säga, men under lördagskvällen var de upprivna. Man måste också tänka på att de inte är så gamla. Nils Johansson berättar också att både arrangörer och ledare agerade väldigt bra efter händelsen och att hallen utrymdes väldigt snabbt. Dela Dela

