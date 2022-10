Bildäck punkterade på Tunastigen i Luleå

Kameror ur funktion

Han berättar att garaget rymmer 100 bilar och att ungefär 80 procent av de bilar som stod i garaget hade drabbats av skadegörelsen.

– Vi har kameror i garaget men de fungerar inte och har inte gjort det på flera år, säger Niklas Lillefalk.

Enligt Lulebos fastighetschef, Rickard Lindbäck är det enkelt att ta sig in in garaget när bilar kör in- och ut. Men Niklas Lillefalk har en annan förklaring:

– Det finns utrymingsdörrar bakom garaget som är svåra att se om dem är öppna. Det finns också de som skruvar i garagedörrarna så att det ser ut som att de är stängda men är det inte.