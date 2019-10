Breaking-SM i Luleå för första gången: ”Känns kul att få visa upp min hemstad”

Med folk från hela Sverige började tävlingarna under fredagen. De startade med med uttagningar och kvartsfinal i två olika kategorier. Den ena är powermoves och den andra kallar Jacob för Old but gold.

– Old but gold är en gubbkategori som är för till för 35+. Powermoves däremot handlar om alla akrobatiska snurrar uppe på huvudet.

Semifinaler och finaler

Under lördagens ljusa timmar var det uttagningar och kvartsfinal för juniorer och crew, som är grupptävlingen. Medan det under kvällen bjuds på semifinaler och finaler.

Hur tycker du att dansen har utvecklats i Luleå?

– Dansen har ökat. Det märker man på många sätt, men framförallt att det har blivit fler som engagerar sig i dansen, så som Dansinitiativet till exempel. När jag var liten sprang jag omkring och letade bra dansgolv att dansa på.

– Det känns helt otroligt att svenska mästerskapet i Breaking hålls i Luleå, eftersom att jag är uppvuxen här och får visa min hemstad.

