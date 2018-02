Bucht beklagar avhopp från landsbygdsförhandlingarna

– Jag känner att det som förväntas runt om i landet är konkreta åtgärder så att det verkligen händer något, säger partiets landsbygdspolitiske talesperson Kristina Yngwe (C).

För ett år sedan lade den så kallade landsbygdskommittén fram ett betänkande om en sammanhållen och långsiktig landsbygdspolitik. Riksdagspartierna i kommittén enades också om 75 förslag för bland annat sysselsättning, företagande och statlig service på landsbygden.

Senare i vår ska regeringen lägga fram en landsbygdsproposition som bygger på betänkandet.

Fick nej

Men efter det att landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) för drygt en vecka sedan informerade övriga partier om innehållet sade Alliansen nej till förhandlingar om propositionen.

Enligt Centern beror det på att propositionen inte blir tillräckligt skarp utan mest innehåller långsiktiga mål och inriktningar.

– Nu vill regeringen gå in i en ny förhandling och diskutera vilka av de här 75 förslagen ska skrivas in i en inriktningsproposition, säger Kristina Yngwe (C).

– Vi vill att de ska genomföras så fort som möjligt och att det ska vara konkret politik i propositionen.

Yngwe tillägger dock att om regeringen håller sig till de mål som landsbygdskommittén föreslagit så kommer C att rösta ja till dem i riksdagen.

”Regeringen ska skapa verkstad”

Landsbygdsministern beklagar att Alliansen inte vill förhandla. Propositionen kommer dock att läggas fram ändå. Bucht hoppas att det inte blir någon ”partipolitisk pajkastning” kring landsbygdspolitiken.

– Landsbygden har varit försakad under en lång tid av olika regeringar och det är viktig att kunna samlas kring en landsbygdspolitik, säger Bucht.

Han hoppas trots allt på att Alliansen kan ställa upp på de långsiktiga målen.

– Sedan kan man ha olika uppfattningar om i vilken takt man ska gå fram och hur mycket pengar som ska anslås, säger Bucht.

Han påpekar att regeringen redan anslagit 1,9 miljarder kronor de närmaste åren för att kunna genomföra propositionen och att flera förslag redan håller på att genomföras.

– Regeringen har för avsikt att gå in och skapa verkstad kring det här, säger Bucht.