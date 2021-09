Covidspridningen i Norrbotten – så ser det ut

Den 13 september meddelar Region Norrbotten att ytterligare 16 personer har bekräftats ha sjukdomen covid-19 (fredag 12, lördag 4, söndag 0), vilket innebär att totalt 27 220 har konstaterats vara smittade i Norrbotten.

I dag vårdas 1 person med covid-19 på sjukhus i länet, varav den personen på C-IVA.

Totalt har 270 personer avlidit sedan coronautbrottets början.

Här är fallen upptäckta

Norrbotten har 14 kommuner och av de fall som registrerats, 76 positiva PCR-test, är 44 av dem fördelade enligt följande på tio kommuner:

Boden = 9

Gällivare = 1

Jokkmokk = 1

Kalix = 2

Kiruna = 1

Luleå = 5

Pajala = 4

Piteå = 1

Älvsbyn = 2

Överkalix = 18

Totalt sett konstaterar smittskyddsläkaren Anders Nystedt att spridningen är låg i länet jämfört med riket.

– På samma vis som under 2020 har Norrbotten haft hög incidens under våren men låga smittotal under sensommar och tidig höst, skriver han i rapporten.

Så många har vaccinerats

Under vecka 36 testades 4 763 personer (596 fler test än föregående vecka) i Norrbotten för pågående covid-19-infektion via PCR. 76 av dessa (1,6 procent) testades positivt för covid-19.

Till och med vecka 35 har 183 135 personer fått en dos vaccin mot covid-19 och 153 001 personer har fått två doser. (Källa: Folkhälsomyndigheten).

Läs hela rapporten här.