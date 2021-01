Örnen C i Luleå har 13 av 35 boenden insjuknat i covid-19. På Per Hindersagården på Björkskatan har de just nu tio fall.

Luleå kommun har ansökt om besöksförbud från den 18 januari och tre veckor framåt. Men först ska ansökan behandlas av Länsstyrelsen och Folkhälsomyndigheten.

– Vi har gjort en hemställan för tillfälligt besöksförbud, säger Gabriella Sjöström, socialchef Luleå kommun.

