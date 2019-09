De vill gör gäddan till ädelfisk

Fiskeföreningen Jänkisjärvi har tagit ett fast grepp om att förändra synen till arten och för att lyfta gäddan till ädelfiskefamiljen.

Äter Jänkisjärviborna gädda?

– Oh ja! Gädda är ingen skräpfisk, därför ska man inte kasta den, utan man sparar det man äter. Vi vill att människor börjar se gäddan med andra ögon.

Hur tycker ni att det har gått?

– Bra, det är många som har fått ögonen för fisken. Det är bara att titta söderut var gäddan är delikatess, men där har de problem med att få tag på den.

Fisket ska vara tillgängligt för alla

Jänkisjärvisjön är känd sedan 1500-talet för sin gädda, därför har Hannu och Rytiniemi även dragit igång ett projekt för att göra sjön lätttillgänglig för alla. Under våren startade byggnationerna och under sommaren har en väg till en handikappsanpassad ramp framtill sjön färdigställts. Spångar över myrar är lagda och två broar över in- och utlopp är byggda.

– Den har nu blivit handikappsanpassad och vi har byggt spångar för att det ska bli lätt för alla att ta sig hit. I framtiden skulle vi vilja åstadkomma att människor även ska kunna bo ute bo myren och campa här medan de är och fiskar.

– De andra byborna har varit jätte hjälpsamma och alla ställer upp. Därför har det också varit så roligt att göra detta.