Detta väder bjuder helgen på i Norrbotten

Sammanfattningsvis kommer kusten och inlandet ha mestadels uppehållsväder och en del sol, medan fjällvärlden får något busigare väder med snöblandat regn och blåst,

Chans till sol

Under fredagen kommer regnet att passera Norrbottens kustland, och en klar himmel kommer att träda fram under kvällen och natten. Detta kommer även bidra till att chansen att få uppleva en vacker morgonsol under lördagen är väldigt stor. Både under lördagen och söndagen kommer temperaturerna ligga på tio till femton grader. Molnigheten kommer variera under helgen och trots en del stackmoln så kommer det mestadels vara klart väder.

Regnet rör sig bort

Även i inlandet kommer regnet att röra sig bort under fredagskvällen. Under lördagen och söndagen kommer det tidvis vara en del lättare moln med temperaturer på cirka tio grader. I de allra nordligaste delarna kan det uppstå regn till och från, men med mestadels uppehåll.

Snöblandat regn

I fjällen kommer helgen bjuda på temperaturer mellan noll till fem grader. Fortsatt regn under fredagseftermiddagen som under kvällen kan dra in en del snöblandat regn.

– I fjällen blir det definitivt mer busväder än i resterande delar av Norrbotten. Med risk för både snöblandat regn och blåst, säger Marcus Sjöstedt.