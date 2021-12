Efter senaste haveriet – nu rullar tågen igen

Under den senaste veckan har det varit stopp i tågtrafiken i Norrbotten både på grund av kyla och tekniska fel. Foto: Jonas Redin/SVT

All tågtrafik från Luleå till Kiruna och Haparanda var inställd under torsdagskvällen och även under fredagsmorgonen var turerna inställda.

– Men nu under förmiddagen är tågtrafiken i gång som vanligt igen, säger Roger Norman, trafikchef på Vy.