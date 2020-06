En person gripen efter misstänkt mordbrand i Boden

Det var tidigt under måndagsmorgonen som SOS-alarm fick in larmet om en brand i restaurangbyggnaden. Enligt räddningstjänstens inre befäl Bo-Lennart Björklund ska det inte rört sig om någon större brand.

- Det brann i en markis på utsidan. Det slocknade under samtalet men vi for ändå dit för kontroll.

Enligt polisen har en person gripits misstänkt för mordbrand efter en stunds sökande i området. Enligt Pontus Henriksson, jourhavande förundersökningsledare hos polisen, så kommer de inte gå ut med mycket mer information i nuläget.

- Förhör kommer att göras så fort som möjligt, efter det kommer personen antingen bli anhållen eller sättas på fri fot, säger han.