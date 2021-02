Extremt ansträngt inom intensivvården – nya restriktioner kan vara på väg

I nuläget får 15 personer intensivvård på grund av covid-19 varav tre av dem har skickats till andra län för vård. Eftersom att vården redan nu går på knäna räknar Region Norrbotten med att ännu fler patienter kommer att få vård i andra delar av Sverige.

– Eftersom vi själva inte har kapacitet att vårda dem, säger Per Berglund, chef för division Länssjukvård.

Kan bli nya restriktioner – enbart i Luleå

Samtidigt befaras läget bli ännu värre. Under måndag och tisdag rapporterades 227 nya fall av covid-19 in. Hela 155 av dem stod Luleåborna för. Detta innebär att man räknar med att vårdbehovet kommer öka ytterligare då ett antal smittade kan behöva IVA-vård under nästa vecka.

Smittskyddsläkaren Anders Nystedt sitter nu i samtal med länsstyrelsen och Luleå kommun för att se över vilka åtgärder som kan behövas för att stoppa smittspridningen.

– Det kan handla om att stänga mötesplatser, bedriva undervisning på distans och sådana saker. Luleå är faktiskt den enda kommun jag är riktigt bekymrad över, säger Anders Nystedt, smittskyddsläkare.