Efter grova våldsbrottet i Smedsbyn: Familjen välkomnar vårdens utredning

Gärningsmannen dömdes för mordet i Smedsbyn 2009 och påföljden blev 12 års fängelse i hovrätten. Den sista tiden av straffet var mannen på rättspsykiatrin i Öjebyn. När han blev villkorligt frigiven 2017 beslutades det om sluten psykiatrisk tvångsvård som året efter ändrades till öppen psykiatrisk tvångsvård, men familjen fortsatte larma psykiatrin om att mannen mådde allt sämre.

Den anhörige berättade under rättegången om familjens oro för den nu åtalade mannen, hans psykiska hälsa hade försämrats kraftigt och den nu åtalade, som hade öppen psykiatrisk tvångsvård, har saknat sjukdomsinsikt.

– Det har varit fruktansvärt giftigt att ens viska något om sjukdomen, sa den anhörige.

Slutade ta mediciner

Enligt offret bestämde sig mannen 2020 för att han var frisk och slutade med flera mediciner. Efter det ska de paranoida vanföreställningar eskalerat.

– Då tog jag kontakt med psykiatrin och sa att han var väldigt dålig men jag fick inget bra svar, sa offret i rätten.

Familjen har även försökt få den nu åtalade tvångsinlagd och inför rätten beskrev den anhörige hur familjen skrivit brev till rättspsykiatrin.

– Vi beskrev hur oroliga vi var för att han verkade ha gått in i samma sjukdomsfas som året innan mordet 2009.

Vill prata med psykiatrin

Familjen har under flera år kontakt psykiatrin för att mannen ska få mer hjälp. Mannen togs även in akut under en tid och familjen skrev då ett brev till psykiatrin att de inte skulle skicka hem honom igen, men några dagar senare skrevs han ut.

Nu vill familjen att psykiatrin ska kontakta dem.

– De har synpunkter och kommer att framföra det själva till vården och hoppas på någon slags dialog, säger Karoliina Ikonen.