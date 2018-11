Felix om spektakulära olyckan: ”Helt plötsligt kommer en Volvo och kör upp på mig”

21-årige Felix Nilsson hade just hoppat in i sin nya bil på parkeringen i centrala Kalix, tillsammans med sin kompis, när en annan bil helt plötsligt körde över dem. Vindrutan och delar av karossen trycktes in och de var rädda för att bli mosade.

– Vi skulle se vad som var fel på min bilstereo, vi han sitta i fem-tio sekunder och mitt i alltihop så kommer det en Volvo och kör upp på mig, säger Felix Nilsson.

Vad hann du tänka då?

– Då tänkte jag att ”nu är det kört, bilen kommer trycka in allt”. Men som tur var hann vi ta oss ut därifrån.

Enligt Felix var bilen som körde på honom automatväxlad och enligt räddningstjänsten tryckte föraren på fel pedal, vilket var orsaken till olyckan. Trots att förarens bil hamnade ovanpå Felix bil så lyckades kvinnan ta sig ut ur bilen på egen hand.

”Köpte bilen i förrgår”

Nu ser det ut att bli skroten nästa för Felix Nilssons nyinköpta bil.

– Jag köpte bilen i förrgår, det är ju perfekt när man köper bil att den går sönder direkt. Bilen kommer nog bli inlöst av försäkringsbolaget, den var så intryckt.

Tröstade föraren

Själv klarade han sig oskadd, hans kompis klarade sig undan med känningar i nacken. Trots att han var aningen chockad så var han fram och tröstade kvinnan direkt efter olyckan, och ytterligare en gång senare under kvällen.

– Vi har bott grannar när jag var liten och när jag såg att det var hon och att hon var ledsen så gick jag fram och gav henne en kram och sa att allt blir bra.

Kvinnan frågade hur det gick med Felix kompis och när hon fick veta att han fördes med ambulans till sjukhus brast det för henne.

– Då började hon gråta, även om jag inte känner henne så tog det hårt på mig också, det är klart att man blir ledsen efter en sådan här sak.

– Jag och min kompis har varit förbi henne med en blomma nu och sagt att det inte är någon fara.