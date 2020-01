Firandet övergick till köldskador och hemfridsbrott

Enligt utredningen ska mannen under kvällen den 18 januari 2019 fira tillsammans med kamrater att han blivit antagen till polisutbildningen. De bastade, spelade spel och drack starksprit i mannens fars bostad i Boden.

Från Boden till Luleå

Senare under kvällen begav de sig till Luleå för att gå på krogen. Efter att mannen lämnat utestället ska han ha begett sig mot Bergnäset. Cirka klockan 02.30 på natten krossade han en ruta i ytterdörren till en fastighet och gick in i huset. Husägarnas barnbarn befann sig då i huset och kort därefter krossade han en ruta i ytterdörren till en närliggande fastighet och gick in i det huset istället.

Ingen var hemma men huset var larmat och husägaren fick ett samtal från larmföretaget under natten. Då larmades polisen till platsen och en patrull påträffade mannen liggande på golvet i hallen. Efteråt hade han köldskador på båda fötterna i form av bläsor och brännskadeliknande avskavningar på huden.

Döms i tingsrätten

Enligt mannen själv fann sig plötsligt barfota i en skog, mitt i vintern. Han bedömde då själv att läget var akut och var tvungen att krossa en ruta för att ta sig in i ett hus och värma sig. Nu döms han i tingsrätten för hemfridsbrott i två olika hus samma kväll.

Påföljden blir 70 dagsböter om 50 kronor. Mannen har erkänt händelseförloppet men bestred ansvar med hänvisning till nödläget. Tingsrätten anser dock att mannen hade andra alternativ och att han på grund av sin kraftiga berusning själv hade orsakat nödläget.