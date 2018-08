Det rör sig om en misstänkt fraktur i en fot. Den som larmat är en man som skadade en fot under tisdagen. Under onsdagsmorgonen kunde det konstateras att skadan förvärrats under natten och fjällräddningen larmades. Polisen har hyrt in en helikopter som ska hämta upp mannen som sedan kommer att mötas upp av en sjuktransport.

Texten uppdateras.